Президент Института религии и политики скончался на 74-м году жизни

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ

В Москве в возрасте 73 лет скончался президент Института религии и политики Александр Игнатенко. Последний месяц он оставался в больнице после перенесенного коронавируса, говорится на официальном сайте учреждения.

В ИРП напомнили, что президент учреждения внес значительный вклад в исследования арабо-мусульманской мысли Средневековья. Кроме того, с начала 1980-х годов он заложил основы изучения религиозно окрашенного экстремизма и терроризма, уточнили в институте.

Сотрудники Института религии и политики выразили глубокое соболезнование родным и близким Игнатенко.

Александр Игнатенко родился 2 февраля 1947 года. В 1970 году закончил арабское отделение Института восточных языков при МГУ имени Михаила Ломоносова. Через пять лет окончил аспирантуру философского факультета МГУ, а в 1976 году защитил кандидатскую диссертацию. Темой его работы стали "Основные аспекты современной исламской идеологии в арабских странах".

Время и место прощания с Александром Игнатенко объявят позднее.