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Общество

27 августа 2018, 05:02

В США объявили дату похорон Джона Маккейна

утраты за рубежом

Фото: AP/J. David Ake

Джон Маккейн будет похоронен 2 сентября, сообщает РИА Новости, ссылаясь на офис сенатора.

Похороны состоятся в Аннаполисе в штате Мэриленд.

Сообщается, что гроб с телом Маккейна будет выставлен для прощания 29 августа в капитолии штата Аризона, 30 августа – в баптистской церкви Финикса (Аризона), 31 августа – в Капитолии США в Вашингтоне, а 1 сентября – в Национальном соборе американской столицы.

Маккейн скончался в ночь на воскресенье на 82 году жизни. Он страдал от тяжелой формы рака мозга. В пятницу близкие объявили, что он отказался от лечения из-за необратимого развития болезни.

Коллеги сенатора подчеркнули, что Маккейн "служил верой и правдой Соединенным Штатам на протяжении 60 лет". В связи с кончиной политика соболезнования выражают как республиканцы, так и демократы.

Президент США Дональд Трамп на похороны сенатора-республиканца не приедет. Администрацию Трампа на траурных мероприятиях будет представлять вице-президент Майкл Пенс.

Во время предвыборной кампании 2016 года Трамп оскорбил сенатора, заявив, что не считает Маккейна героем. Позже действующий президент отказался извиняться за эти слова.

Джон Маккейн выдвигался в президенты в 2008 году. Он возглавлял комитет по вооруженным силам и жестко критиковал Россию, допуская оскорбления в адрес Владимира Путина и Сергея Лаврова.

Законодатель многократно призывал ввести новые санкции против России.

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