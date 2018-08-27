В США объявили дату похорон Джона Маккейна

27 августа 2018, 05:02
Фото: AP/J. David Ake
Джон Маккейн будет похоронен 2 сентября, сообщает РИА Новости, ссылаясь на офис сенатора.
Похороны состоятся в Аннаполисе в штате Мэриленд.
Сообщается, что гроб с телом Маккейна будет выставлен для прощания 29 августа в капитолии штата Аризона, 30 августа – в баптистской церкви Финикса (Аризона), 31 августа – в Капитолии США в Вашингтоне, а 1 сентября – в Национальном соборе американской столицы.
Маккейн скончался в ночь на воскресенье на 82 году жизни. Он страдал от тяжелой формы рака мозга. В пятницу близкие объявили, что он отказался от лечения из-за необратимого развития болезни.
Коллеги сенатора подчеркнули, что Маккейн "служил верой и правдой Соединенным Штатам на протяжении 60 лет". В связи с кончиной политика соболезнования выражают как республиканцы, так и демократы.
Президент США Дональд Трамп на похороны сенатора-республиканца не приедет. Администрацию Трампа на траурных мероприятиях будет представлять вице-президент Майкл Пенс.
Во время предвыборной кампании 2016 года Трамп оскорбил сенатора, заявив, что не считает Маккейна героем. Позже действующий президент отказался извиняться за эти слова.
Джон Маккейн выдвигался в президенты в 2008 году. Он возглавлял комитет по вооруженным силам и жестко критиковал Россию, допуская оскорбления в адрес Владимира Путина и Сергея Лаврова.
Законодатель многократно призывал ввести новые санкции против России.
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