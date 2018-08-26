Маккейна похоронят в Аннаполисе

26 августа 2018, 07:47
Фото: AP/Jacquelyn Martin
Скончавшегося в субботу на 82-м году жизни сенатора США Джона Маккейна похоронят в городе Аннаполис в штате Мэриленд, передает ТАСС.
Информацию опубликовала газета The New York Times. По данным издания, дата мероприятия еще не определена.
Как сообщает газета, гроб с телом Маккейна решено установить в здании законодательной ассамблеи Аризоны до погребения. Именно этот штат Маккейн представлял в Конгрессе США в течение 35 лет.
Ранее катафалк с телом сенатора в сопровождении кортежа покинул территорию резиденции в Аризоне.
Сообщается, что колонна машин проследовала в направлении административного центра штата – Финикса.
В течение 2017 года Маккейн боролся с тяжелой формой рака мозга. В пятницу близкие объявили, что он отказался от лечения из-за необратимого развития болезни, этим потеряв все шансы на выздоровление.
Коллеги сенатора подчеркнули, что Маккейн "служил верой и правдой Соединенным Штатам на протяжении 60 лет". В связи с кончиной политика соболезнования выражают как республиканцы, так и демократы.
Впервые Джон Маккейн был избран в верхнюю палату Конгресса от штата Аризона в 1986 году. Политикой он занялся после демобилизации из ВМС США. В годы войны во Вьетнаме сенатор служил в морской авиации. Был сбит во время бомбардировки Ханоя, более пяти лет провел в плену и, по данным американских СМИ, подвергался там пыткам.
Джон Маккейн выдвигался в президенты в 2008 году. Он возглавлял комитет по вооруженным силам и жестко критиковал Россию, допуская оскорбления в адрес президента Владимира Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова. Законодатель многократно призывал ввести новые санкции против России.
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