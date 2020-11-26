Умер шестикратный чемпион мира по хоккею с мячом Михаил Осинцев

Фото: rusbandy.ru

Шестикратный чемпион мира по хоккею с мячом в составе сборной СССР Михаил Осинцев скончался на 86-м году жизни, сообщает пресс-служба Федерации хоккея с мячом в России.

"Это невосполнимая утрата для русского хоккея и всего отечественного спорта. О дате и месте прощания с великим спортсменом будет сообщено дополнительно", – говорится в сообщении.

Михаил Осинцев родился в 1935 году в Свердловской области. В составе сборной команды СССР он выигрывал чемпионат мира в 1957, 1961, 1963, 1965, 1967 и 1969 годах, в 1998 году был включен в список лучших игроков сборных СССР и России за 40 лет участия в чемпионатах мира. На клубном уровне выступал за свердловские "Спартак", Окружной дом офицеров (ОДО), столичные ЦСКА, "Динамо" и "Фили". С этими командами Осинцев завоевал девять титулов чемпиона СССР.