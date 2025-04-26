Гроб с телом Зураба Церетели увезли из Тбилисского музея в храм

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Гроб с телом скульптора Зураба Церетели увезли из Тбилисского музея современных искусств, где проводилась гражданская панихида. Его доставят в церковь Божьей Матери, сообщает РИА Новости.

Планируется, что в храме будут проведены отпевание и панихида. Затем состоятся похороны.

Уточняется, что Церетели будет похоронен в 14:00, то есть в 13:00 по московскому времени. Местом погребения станет Дидубийский пантеон, где скульптор будет лежать рядом с супругой Инессой Андроникашвили.

Церетели умер 22 апреля на 92-м году жизни. Причиной ухода из жизни стала остановка сердца, рассказал его помощник Сергей Шагулашвили. В последнее время скульптор часто болел, однако постоянно возвращался к работе.

Церемония прощания с Церетели прошла в Москве 23 апреля в храме Христа Спасителя. Ее посетили родные, знакомые, коллеги и ученики скульптора, в том числе галерист Марина Лошак, художник Никас Сафронов и вице-президент Российской академии художеств Анатолий Любавин.

Прощание с художником в Грузии проходило в два дня – 24 и 25 апреля.