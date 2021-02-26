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Общество

09:49

Умер актер из фильма "Ворошиловский стрелок" Вячеслав Голоднов

утраты общество

Фото: kino-teatr.ru

Российский актер Вячеслав Голоднов, сыгравший эпизодическую роль в фильме Станислава Говорухина "Ворошиловский стрелок", скончался в возрасте 72 лет. Об этом сообщает ТАСС.

"Вячеслав Николаевич Голоднов умер вчера (25 февраля – прим.) на 73-м году жизни", – сообщили в Калужском областном драматическом театре, где служил актер.

О дате и времени прощания с артистом не сообщается.

Вячеслав Голоднов родился в 1948 году. С 2005 года начал работать в Калужском драмтеатре, исполнив роли в постановках "Если любишь – найди", "За двумя зайцами", "Шоу для настоящих леди" и других. Также Голоднов запомнился зрителям по роли дворового игрока в домино "Ворошиловском стрелке" (1999), съемки которого прошли в Калуге.

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