Умер бывший главред журнала "Советский экран" Даль Орлов

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Скончался киновед, сценарист, бывший главный редактор журнала "Советский экран" Даль Орлов, сообщает пресс-служба Союза кинематографистов РФ.

Орлов ушел из жизни 24 февраля. Ему было 86 лет.

Даль Орлов родился 10 февраля 1935 года. Он окончил филологический факультет МГУ, после чего занимал должность заместителя главного редактора журнала "Искусство кино". Затем он возглавлял Главную сценарную редакционную коллегию Госкино СССР, был главным редактором журнала "Советский экран".

В 1980–1986 годах Орлов также был ведущим телепередачи "Кинопанорама".