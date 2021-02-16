Пионер сальсы Джонни Пачеко умер в США

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Американский музыкант и один из "отцов" жанра сальса Джонни Пачеко скончался в США. Ему было 85 лет. Об этом сообщила основанная им звукозаписывающая компания Fania Records, передает издание Variety.

"С глубокой печалью мы делимся новостью о кончине Джонни Пачеко. Он был одним из основателей Fania и человеком, который внес наибольший вклад в развитие музыкального жанра сальса. У него были прогрессивные взгляды, и его музыка будет жить вечно", – отметили в лейбле звукозаписи.

Пачеко был госпитализирован в одну из больниц штата Нью-Джерси. Врачи диагностировали у него пневмонию. Родственники выразили благодарность всем, кто молился за его выздоровление и дарил ему свою любовь, пишет El País.

Музыкант был кумиром миллионов фанатов латиноамериканской музыки. Всю свою жизнь Пачеко посвятил популяризации латиноамериканской танцевальной музыки.

Он родился в Доминиканской Республике. В раннем детстве переехал в Нью-Йорк, где стал посещать уроки музыки, вскоре присоединился к музыкальной группе, а затем основал собственную. Pacheco y Su Charanga обрела известность во всем мире. Наследие Пачеко насчитывает более 100 тысяч записей дебютного альбома и не менее 150 песен. Музыканта девять раз номинировали на премию "Грэмми". Его удостоили награды Latin Grammy Lifetime Achievement Award.