Умерла заслуженная артистка РСФСР Екатерина Градова

Фото: РИА Новости/Кадр из многосерийного телевизионного художественного фильма "Семнадцать мгновений весны" производства киностудии имени М. Горького. 1973 год. Автор сценария – Юлиан Семенов. Режиссер – Татьяна Лиознова

В Москве скончалась заслуженная артистка РСФСР Екатерина Градова. Ей было 74 года. Об этом сообщила директор Гильдии актеров Союза кинематографистов Валерия Гущина.

"Екатерина Градова умерла. Мы очень огорчены, это очень большая потеря", – прокомментировала Гущина ТАСС.

Екатерина Градова родилась 6 октября 1946 года в Москве. Она обучалась в Московском институте иностранных языков и Школе-студии МХАТ. Наибольшую популярность актриса получила после роли в телефильме "Семнадцать мгновений весны", где она сыграла радистку Кэт.