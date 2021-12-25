Прощание с основателем "Билайна" Дмитрием Зиминым состоится 28 декабря

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Прощание с основателем компании "Билайн" и фонда "Династия" Дмитрием Зиминым состоится 28 декабря. Об этом сообщил его сын Борис на своей странице в Facebook.

Он уточнил, что онлайн-церемония пройдет в Москве, в Израиле и в Лимасоле на Кипре с 16:00 до 19:00 по московскому времени. Такое решение Борис объяснил трудностью собрать всех друзей, коллег и знакомых в одном месте.

Дмитрий Зимин умер 22 декабря в возрасте 88 лет. Его сын заявил, что бизнесмен скончался в Швейцарии, причина смерти не уточняется. Известно, что мужчина продолжительное время болел.

Дмитрий Зимин основал "Вымпелком-Коммуникации", затем работавшую под торговой маркой "Билайн", в 1992 году при участии Константина Кузова. Спустя десять лет бизнесмен открыл фонд поддержки фундаментальной науки "Династия".

