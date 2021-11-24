Актрису Нину Русланову похоронили на Троекуровском кладбище

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Народную артистку России Нину Русланову похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Народная артистка РФ Нина Русланова скончалась в возрасте 75 лет. Церемония прощания с актрисой проходила в Доме кино. Проститься с актрисой пришли близкие и коллеги. Гроб с телом Руслановой был установлен в фойе Большого зала.

За свою карьеру она стала лауреатом Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых и обладательницей премии "Ника" сразу за несколько ролей.

Актриса наиболее известна по картинам "Завтра была война", "Знак беды", "Настройщик" и ряду других.

