Умер экс-президент республики Корея Чон Ду Хван – СМИ

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Скончался экс-президент республики Корея Чон Ду Хван. Об этом пишет агентство Yonhap.

По данным СМИ, корейский военный деятель ушел из жизни в возрасте 90 лет. Причина смерти Ду Хвана не уточняется.

Чон Ду Хван родился 18 января 1931 года в уезде Хапчхон. В 1979 году он осуществил военный переворот в Сеуле. Позднее Ду Хван занял пост президента Кореи.

В 1996 году после ухода с должности главы государства политик был приговорен к смертной казни за коррупцию и взяточничество. После он был помилован и отпущен из тюрьмы при условии постепенного возвращения в бюджет страны 370 миллионов долларов.