Умер экс-глава Хакасии Виктор Зимин

Фото: ТАСС/Александр Колбасов

Бывший глава Хакасии Виктор Зимин скончался в возрасте 58 лет. Об этом сообщил глава Аскизского района республики.

Причиной смерти стала пневмония, которую спровоцировала коронавирусная инфекция.

В августе этого года Зимина после заражения COVID-19 направили в один из военных госпиталей Москвы, где он находился все это время.

Во главе Хакасии Виктор Зимин находился с 2009 года. В сентябре 2018 года он подал в отставку. Позднее занял должность заместителя гендиректора компании "РЖД" – начальника дирекции развития железных дорог Восточного полигона.

Родился Зимин в 1962 году в деревне Диссос Красноярского края. Депутатом Верховного Совета республики Хакасия его избрали в 2003 году. В 2007 он стал депутатом Госдумы пятого созыва.