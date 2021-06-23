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Общество

19:40

Умер диктор Виктор Балашов

утраты общество

Фото: kremlin.ru

Советский теле- и радиодиктор, народный артист России Виктор Балашов умер в возрасте 96 лет. Об этом информирует телеканал "Россия 24".

"Ушел из жизни советский и российский диктор Виктор Балашов. Ему было 96 лет", – сообщили в эфире.

Виктор Балашов родился в 1924 году. Он был учеником легендарного диктора Юрия Левитана. Работал диктором Всесоюзного радио и Центрального телевидения, а также был ведущим передач "Время", "Огонек", "Победители" и других. 12 апреля 1961 года Балашов озвучил в телеэфире сообщение о полете Юрия Гагарина в космос.

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