Умер бывший зампред Гостелерадио Александр Плевако

Бывший зампред Гостелерадио и ветеран советского иновещания Александр Плевако скончался на 92-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его сына Сергея.

"Все-таки 91 год, несколько перенесенных операций на сердце, на сосудах. В общем-то, неудивительно. Удивительно, что до 91 года (дожил. – Прим. ред.)", – заявил он.

О месте и дате похорон Плевако пока не сообщалось.

Александр Плевако родился в 1930 году. С 1954 года руководил редакцией вещания на Чехословакию, был собственным корреспондентом советского Гостелерадио в Югославии, занимал должность главреда Главной редакции информации и пропаганды и секретаря партийного комитета иновещания.

В 1989–1991 годах Плевако занимал должности заместителя председателя Гостелерадио, руководителя Центрального радиовещания на зарубежные страны.