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Культура

05:55

Умер заслуженный артист России Андрей Егоров

утраты культура

Фото: официальный сайт Центрального академического театра Российской армии

Скончался заслуженный артист России Андрей Егоров. Об этом сообщается на сайте Центрального академического театра Российской армии.

Известно, что актер ушел из жизни на 51-м году жизни.

"Мы приносим глубокие соболезнования родным и близким Андрея Павловича.
Для театра его уход – невосполнимая утрата", – заявили в пресс-службе.

Там отметили, что место и время прощания будут известны позже.

Егоров родился 15 апреля 1970 года в городе Михайловка Волгоградской области. За свою карьеру в Центральном академическом театре Российской армии он исполнил более 20 ролей.

Кроме того, артист снимался в фильмах и сериалах, где сыграл более 50 ролей. В 2005 году актер получил звание заслуженного артиста России.

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