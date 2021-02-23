Градову похоронят на "Аллее звезд" Троекуровского кладбища

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Церемония прощания с заслуженной артисткой РСФСР Екатериной Градовой пройдет 24 февраля. Ее похоронят на "Аллее звезд" Троекуровского кладбища в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора театра "Ленком" Марка Варшавера.

"Прощание состоится завтра. Похороны пройдут на Троекуровском кладбище, ее похоронят на 16-й аллее – "Аллее звезд", нам удалось добиться этого", – сказал Варшавер.

О смерти Градовой стало известно 22 февраля. Ей было 74 года. Варшавер заявил, что причиной смерти стал инсульт.

Екатерина Градова родилась 6 октября 1946 года в Москве. Она обучалась в Московском институте иностранных языков и Школе-студии МХАТ. Наибольшую популярность актриса получила после роли в телефильме "Семнадцать мгновений весны", где она сыграла радистку Кэт.

