Москва онлайн покажет прощание с Валерием Гаркалиным

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

23 ноября зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть церемонию прощания с народным артистом РФ и театральным педагогом Валерием Гаркалиным, которая состоится в учебном театре ГИТИСа.

Валерия Гаркалина не стало 20 ноября. Он скончался на 68-м году жизни. Более месяца артист боролся с коронавирусной инфекцией.

Смотрите трансляцию 23 ноября в 11:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.