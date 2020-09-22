Москва онлайн: прощание с Михаилом Борисовым пройдет в Театральном институте имени Щукина

Фото: mihailborisov.ru

23 сентября состоится церемония прощания с режиссером, ведущим лотереи "Русское лото" Михаилом Борисовым. Похоронят Борисова на Востряковском кладбище.

Михаил Борисов скончался 20 сентября в возрасте 71 года. Ведущему стало плохо во время съемок. Его доставили в больницу. У Борисова обнаружили воспаление легких. Его ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Михаил Борисов заведовал кафедрой режиссуры в театральном институте имени Щукина и занимал пост заведующего кафедрой эстрадного искусства Российского университета театрального искусства. Он работал режиссером-постановщиком в Театре Сатиры, театре имени Ермоловой и театре "Табакерка".

Смотрите трансляцию 23 сентября в 11:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.