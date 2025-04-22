Прощание с Зурабом Церетели пройдет в храме Христа Спасителя 23 апреля

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Прощание со скульптором и художником Зурабом Церетели планируется в храме Христа Спасителя в Москве в среду, 23 апреля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его внука Василия Церетели.

Прощание начнется в 12:00. По его словам, оно продлится "допоздна".

Он добавил, что скульптора похоронят в Дидубийском пантеоне в грузинской столице Тбилиси.

О смерти Церетели стало известно 22 апреля. Ему был 91 год. Помощник скульптора Сергей Шагулашвили сообщал, что причиной смерти стала остановка сердца. По его словам, в последнее время скульптор часто болел, однако постоянно возвращался к работе.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Церетели настоящим народным дипломатом. По ее словам, он навсегда останется в сердцах людей, а также в своих работах.

Церетели является автором таких скульптур, как московский памятник Петру I, памятник жертвам терактов в США 1993-го и 11 сентября 2001-го "Слеза скорби", монумент "Дружба навеки" и других. Кроме того, он стал инициатором создания Московского музея современного искусства, а в 2001 году открыл в столице музейно-выставочный комплекс "Галерея искусств Зураба Церетели".

