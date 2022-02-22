Церемония прощания с актером Геннадием Юхтиным проходит в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Церемония прощания с народным артистом России Геннадием Юхтиным началась в Москве.
Поклонники и коллеги собрались в ритуальном зале Центральной клинической больницы. Они приносят венки и цветы. Похороны пройдут на Троекуровском кладбище.
Геннадий Юхтин скончался 18 февраля в возрасте 89 лет.
Он запомнился по работе в картинах "Чужая родня" (1955), "Весна на Заречной улице" (1956), "Баллада о солдате" (1959), "Акваланги на дне" (1966), "Неуловимые мстители" (1966), "Братья Карамазовы" (1969), "О друзьях-товарищах" (1970) и других кинолентах.
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