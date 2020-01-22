Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культура

22 января, 20:26

Умер артист "Содружества актеров Таганки" Данила Перов

утраты культура кино

Фото: стоп-кадр из сериала "Марш Турецкого (4 сезон)", 2007 год, реж. Олег Штром, Андрей Житков

Умер актер театра "Содружество актеров Таганки" Данила Перов. Ему был 51 год. Об этом говорится на сайте театра.

"Сегодня ночью скоропостижно скончался наш друг, товарищ и брат. Невозможно осознать и принять эту утрату, доброго отзывчивого и любимого всеми нами Данилы", – говорится в сообщении.

Данила Петров родился в 1968 году в Москве. После окончания Школы-студии МХАТ в 1992 году он трудился в драматическом театре "Модерн". С 1994 года был участником труппы театра "Содружество актеров Таганки".

Петров принимал участие в спектаклях "Спасти Хлестакова?", "Бешеные деньги", "Королевство кривых зеркал", "Исповедь хулигана" и других постановках. Многим он знаком по игре в фильмах "Грач", "Марш Турецкого", "Моя граница", "Законы улиц" и других картинах. В 2012 году он был удостоен звания "Заслуженный артист России".

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика