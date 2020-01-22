Умер артист "Содружества актеров Таганки" Данила Перов

Фото: стоп-кадр из сериала "Марш Турецкого (4 сезон)", 2007 год, реж. Олег Штром, Андрей Житков

Умер актер театра "Содружество актеров Таганки" Данила Перов. Ему был 51 год. Об этом говорится на сайте театра.

"Сегодня ночью скоропостижно скончался наш друг, товарищ и брат. Невозможно осознать и принять эту утрату, доброго отзывчивого и любимого всеми нами Данилы", – говорится в сообщении.

Данила Петров родился в 1968 году в Москве. После окончания Школы-студии МХАТ в 1992 году он трудился в драматическом театре "Модерн". С 1994 года был участником труппы театра "Содружество актеров Таганки".

Петров принимал участие в спектаклях "Спасти Хлестакова?", "Бешеные деньги", "Королевство кривых зеркал", "Исповедь хулигана" и других постановках. Многим он знаком по игре в фильмах "Грач", "Марш Турецкого", "Моя граница", "Законы улиц" и других картинах. В 2012 году он был удостоен звания "Заслуженный артист России".