Памятник на могиле Хворостовского на Новодевичьем кладбище установят в 2019 году

Фото: портал Москва 24/Александр Авило
Памятник на могиле оперного певца Дмитрия Хворостовского на Новодевичьем кладбище в Москве установят в 2019 году, сообщил близкий друг артиста Павел Астахов.
"В следующем году поставим памятник на Новодевичьем кладбище", – цитирует Астахова РИА Новости.
Ранее сообщалось, что в фойе московского музыкального театра "Геликон-опера" установили бюст оперного певца Дмитрия Хворостовского, который выполнил скульптор Владимир Усов.
Хворостовский умер 22 ноября 2017 года в Лондоне после продолжительной онкологической болезни. Он начал свою творческую карьеру в Красноярском театре оперы и балета и стал почетным жителем города и края. Первую урну с прахом певца захоронили 28 ноября 2017 года в столице на Новодевичьем кладбище, рядом с могилой Федора Шаляпина. Вторую часть своего праха он завещал похоронить на родине в Сибири.
Аэропорт Красноярска могут назвать в честь оперного певца. С таким предложением ранее выступили члены Гражданской ассамблеи региона.
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