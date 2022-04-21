Режиссера Леонида Хейфеца похоронили на Троекуровском кладбище

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Народного артиста РФ Леонида Хейфеца похоронили на Троекуровском кладбище, сообщает ТАСС.

Ранее в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского состоялась гражданская панихида. Попрощаться с режиссером пришли его близкие, студенты, коллеги и друзья. Хейфеца проводили в последний путь долгими аплодисментами.

О смерти Хейфеца стало известно 18 апреля. Режиссеру было 87 лет.

Леонид Хейфец – член Союза театральных деятелей РФ, лауреат государственной премии РСФСР в области театрального искусства, международной премии имени Станиславского, театральной премии "Золотая маска" в почетной номинации "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства". Он преподавал в ГИТИСе с 1980 года, являлся профессором кафедры режиссуры драмы. Кроме того, Хейфец руководил художественной мастерской.

