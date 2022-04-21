Прощание с Леонидом Хейфецем началось в Театре им. Маяковского

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

В Московском академическом театре имени Владимира Маяковского началась церемония прощания с народным артистом РФ Леонидом Хейфецем, сообщает ТАСС.

Гражданская панихида проходит на Большой Никитской улице в Москве. Проститься с театральным режиссером пришли близкие, коллеги и поклонники.

После панихиды режиссера похоронят на Троекуровском кладбище.

О смерти Хейфеца стало известно 18 апреля. Режиссеру было 87 лет.

Ректор ГИТИСа Григорий Заславский рассказал, что Хейфец выписался из больницы на прошлой неделе. По его словам, в пятницу режиссер был в хорошем и бодром настроении.

Леонид Хейфец – член Союза театральных деятелей РФ, лауреат государственной премии РСФСР в области театрального искусства, международной премии имени Станиславского, театральной премии "Золотая маска" в почетной номинации "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства". Он преподавал в ГИТИСе с 1980 года, являлся профессором кафедры режиссуры драмы. Кроме того, Хейфец руководил художественной мастерской.