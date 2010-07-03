Церемония прощания с Марленом Хуциевым проходит в столице

Фото: Агентство Москва/Зыков Кирилл

В Центральном доме кинематографистов началась церемония прощания с кинорежиссером Марленом Хуциевым. Отпевать режиссера будут в Грузинской православной церкви. После гражданской панихиды кинорежиссера похоронят на Троекуровском кладбище.

Народный артист СССР, режиссер Марлен Хуциев умер в реанимации Боткинской больницы 19 марта на 94-м году жизни.

Свои соболезнования родным и близким Хуциева выразили Дмитрий Медведев и Сергей Собянин.

Марлен Хуциев родился 4 октября 1925 года. Он является общепризнанным классиком отечественного кино. Хуциев окончил режиссерский факультет ВГИКа. Затем работал режиссером на Одесской киностудии, после – на киностудии имени Горького, на киностудии "Мосфильм". В ряде своих фильмов Марлен Хуциев выступал как автор или соавтор сценариев.

Марлен Хуциев снял такие известные картины, как "Весна на Заречной улице" (совместно с Феликсом Миронером), "Два Федора", "Бесконечность", "Застава Ильича".