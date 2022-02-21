Актера Бориса Невзорова похоронят на Троекуровском кладбище 24 февраля

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Советского и российского актера, народного артиста РФ Бориса Невзорова похоронят 24 февраля на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Малого театра Тамару Михайлову.

Она уточнила, что прощание с артистом состоится в зале приемов при кладбище. Оно начнется в 11:00.

Борис Невзоров скончался в пятницу, 18 февраля. Ему было 72 года. Причиной смерти стал коронавирус.

Невзоров служил в Московском Новом драматическом театре, Театре имени Моссовета, в Московском драматическом театре имени Станиславского, а с 2005 года стал актером Малого театра.

Среди известных театральных работ Невзорова – роли Ляпкина-Тяпкина в "Ревизоре", Василия Шуйского в постановке "Дмитрий Самозванец и Василий Шуйский". В кино артист сыграл в таких картинах, как "Россия молодая", "Маршал революции", "Найти и обезвредить", "Красные колокола", "Сталинград", "Дети солнца" и других.