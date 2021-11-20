Ушел из жизни актер "Доктора Хауса" и "Ангелов Чарли" Арт ЛаФлер

Фото: АР/Eric Charbonneau/Invision for Twentieth Century Fox

Американский актер Арт ЛаФлер скончался на 79–м году жизни после десятилетней борьбы с болезнью Паркинсона. Об этом в своем Facebook-аккаунте сообщила его супруга Шелли ЛаФлер.

"Мне очень повезло, что у меня были 43 года отношений с мужчиной, который заботился обо мне и которого я обожала. Арт был больше, чем жизнь, и значил для нас весь мир", – написала она.

ЛаФлер родился в Индиане. Актерскую карьеру начал в 1978 году, дебютировав в телефильме "Спасение с острова Гиллигана". За ним последовал эпизод "Ангелов Чарли".

В общей сложности в послужном списке актера более двухсот ролей в фильмах и сериалах. В их числе "Доктор Хаус", "Скорая помощь", "Менталист", "Спасатели Малибу", "Байки из склепа" и другие.

В 2011 году ЛаФлеру присудили награду международного кинофестиваля Action on Film за роль в фильме "Дамер против Гейси" Форда Остина.

