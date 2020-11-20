Церемония прощания с Романом Виктюком. Прямой эфир





Не работает видео? Если на вашем iPhone / iPad не воспроизводится трансляция, зайдите в настройки Safari и отключите кнопку "Без перекрестн. отслеж."

Технические специалисты работают над решением этой проблемы

Церемония прощания с народным артистом РФ и режиссером Романом Виктюком проходит в его театре. Проститься с режиссером пришли его коллеги, друзья и поклонники.

Роман Виктюк скончался на 85-м году жизни 17 ноября.

Родился будущий режиссер 28 октября 1936 года во Львове в семье учителей. Со школьных лет он интересовался театром и профессией актера. Вместе с одноклассниками ставил небольшие спектакли.

В 1957 году он окончил актерский факультет Государственного института театрального искусства (ГИТИС). Роман Виктюк работал в театрах Львова, Киева, Калинина и Вильнюса.

В Русском драматическом театре Литовской ССР (теперь Русский драматический театр Литвы) был ведущим режиссером с 1970 по 1974 год.

С середины 1970-х годов режиссер ставил спектакли в театрах Москвы: "Царская охота" в Театре имени Моссовета, "Муж и жена снимут комнату" во МХАТе, "Утиная охота" в студенческом театре МГУ.

В 1988 году на сцене театра "Сатирикон" Роман Виктюк поставил свой самый известный спектакль – "Служанки" по пьесе Ж. Жене.