Вильфанд высказался о кончине телеведущего Александра Беляева

Фото: ТАСС/Бундин Александр
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд прокомментировал Москве 24 смерть известного телеведущего прогноза погоды Александра Беляева.
"Это тяжелый момент. Новость очень печальная. Это человек, который создал новые направления в представлении информации, человек-ученый, с одной стороны, замечательный гидролог, организатор всевозможных экспедиций гидрологических. С другой стороны, его душа видна на экране телевизора", – сказал он.
По словам Вильфанда, телеведущий умел представить информацию о погоде так, будто важнее этого ничего нет.
Ранее сообщалось, что известный телеведущий Александр Беляев скончался в реанимации в возрасте 71 года. Он долгое время боролся с онкологическим заболеванием. Сообщалось, что в июле у него обнаружили новую опухоль.
Беляев запомнился зрителям как ведущий прогноза погоды на НТВ. Также он занимал должность замдиректора Института географии РАН по научным вопросам. Из-под его пера вышло около сотни научных публикаций.
Беляев получил степень кандидата географических наук в 1979 году, а в 1998 году стал телеведущим. Помимо прогноза погоды, он участвовал в озвучивании сериала Animal Planet "Истории охотника за крокодилами" и вел детские интеллектуальные передачи.
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