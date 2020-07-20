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Москва 24

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Общество

19:35

Вильфанд высказался о кончине телеведущего Александра Беляева

утраты общество эксклюзив

Фото: ТАСС/Бундин Александр

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд прокомментировал Москве 24 смерть известного телеведущего прогноза погоды Александра Беляева.

"Это тяжелый момент. Новость очень печальная. Это человек, который создал новые направления в представлении информации, человек-ученый, с одной стороны, замечательный гидролог, организатор всевозможных экспедиций гидрологических. С другой стороны, его душа видна на экране телевизора", – сказал он.

По словам Вильфанда, телеведущий умел представить информацию о погоде так, будто важнее этого ничего нет.

Это был такой продуманный текст, хорошее представление, и люди ассоциировали прогноз погоды с Александром Вадимовичем, который умел преподнести информацию… Прогноз погоды мог пройти и непринужденно, а он целый спектакль маленький делал. Он умел донести и научную составляющую, и свою человеческую уникальность.
Роман Вильфанд
научный руководитель Гидрометцентра РФ

Ранее сообщалось, что известный телеведущий Александр Беляев скончался в реанимации в возрасте 71 года. Он долгое время боролся с онкологическим заболеванием. Сообщалось, что в июле у него обнаружили новую опухоль.

Беляев запомнился зрителям как ведущий прогноза погоды на НТВ. Также он занимал должность замдиректора Института географии РАН по научным вопросам. Из-под его пера вышло около сотни научных публикаций.

Беляев получил степень кандидата географических наук в 1979 году, а в 1998 году стал телеведущим. Помимо прогноза погоды, он участвовал в озвучивании сериала Animal Planet "Истории охотника за крокодилами" и вел детские интеллектуальные передачи.

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Соболева Илона

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