Умер телеведущий Александр Беляев

Фото: ТАСС/Александр Бундин

Известный телеведущий Александр Беляев скончался в реанимации, сообщает телеканал НТВ.

Он умер в возрасте 71 года. Ранее он долго боролся с онкологическим заболеванием. Сообщалось, что в июле у него обнаружили новую опухоль.

Александр Беляев известен как ведущий прогноза погоды на НТВ. Кроме того, он был замдиректора Института географии РАН по научным вопросам. Беляев являлся автором около сотни научных публикаций.

В 1979 году он получил степень кандидата географических наук. Телеведущим он стал в 1998 году. Помимо прогноза погоды, он участвовал в озвучивании сериала Animal Planet "Истории охотника за крокодилами", а также вел детские интеллектуальные передачи.