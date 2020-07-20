Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

15:54

Умер телеведущий Александр Беляев

утраты общество

Фото: ТАСС/Александр Бундин

Известный телеведущий Александр Беляев скончался в реанимации, сообщает телеканал НТВ.

Он умер в возрасте 71 года. Ранее он долго боролся с онкологическим заболеванием. Сообщалось, что в июле у него обнаружили новую опухоль.

Александр Беляев известен как ведущий прогноза погоды на НТВ. Кроме того, он был замдиректора Института географии РАН по научным вопросам. Беляев являлся автором около сотни научных публикаций.

В 1979 году он получил степень кандидата географических наук. Телеведущим он стал в 1998 году. Помимо прогноза погоды, он участвовал в озвучивании сериала Animal Planet "Истории охотника за крокодилами", а также вел детские интеллектуальные передачи.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать