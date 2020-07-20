Умер режиссер мультфильма "Приключения Незнайки" Александр Боголюбов

Фото: kino-teatr.ru
Кинорежиссер Александр Боголюбов, подаривший детям мультфильмы "Приключения Незнайки и его друзей" и "Волшебник Изумрудного города" скончался на 87-м году жизни, сообщают в пресс-службе Союза кинематографистов России.
"Не стало нашего друга и коллеги – члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового кино Боголюбова Александра Акимовича", – приводит Агентство "Москва" сообщение пресс-службы.
Александр Боголюбов – советский режиссер кино и мультипликационных фильмов. Родился 29 декабря 1934 года в Москве. Окончил режиссерский факультет Киевского государственного института театрального искусства имени И. К. Карпенко-Карого. В свое время работал на киностудии имени А. П. Довженко, Одесской киностудии, а также на "Мосфильме". Был режиссером-постановщиком творческого объединения "Экран".
Массовому зрителю режиссер знаком по мультфильмам "Приключения Незнайки и его друзей" и "Волшебник Изумрудного города", а также кинофильмам "Мелодия на два голоса" и "Батальоны просят огня".
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