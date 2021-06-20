Прощание с тележурналистом Анатолием Лысенко состоится 23 июня в "Останкино"

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23 июня в Москве в телецентре "Останкино" состоится церемония прощания с тележурналистом, генеральным директором ОТР Анатолием Лысенко. Об этом сообщается на сайте телеканала.

"Прощание с Анатолием Лысенко состоится 23 июня в Москве. Траурная церемония начнется в 11:00 по московскому времени, она будет проходить в четвертой студии АСК-1 ТТЦ "Останкино" (улица Академика Королева, дом 12, вход в помещение осуществляется через контрольно-пропускной пункт № 17)", – сказано в сообщении.

Журналист ушел из жизни в возрасте 84 лет. Он скончался после продолжительной болезни.

Глубокие соболезнования родным и близким Лысенко выразил Владимир Путин. Также слова поддержки прозвучали от мэра Москвы Сергея Собянина.

Анатолий Лысенко родился 14 апреля 1937 года в Виннице. Он начал работать в 1959 году в качестве внештатного автора и ведущего молодежных программ. С 1968 года работает в Главной редакции программ для молодежи Центрального телевидения.

С 1987 года журналист руководил программой "Взгляд", он предложил Владу Листьеву идею телевикторины "Поле Чудес". До 1996 года был гендиректором ВГТРК. В 1990-е участвовал в создании телеканала "ТВ Центр" (сейчас ТВЦ) и сохранении "Москниги".

Журналист руководил в ранге генерального директора Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компанией, был председателем комитета по телекоммуникациям и средствам массовой информации правительства Москвы.

18 июля 2012 года указом президента был назначен генеральным директором АНО "Общественное телевидение России".

