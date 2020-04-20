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Спорт

20 апреля, 20:39

22-летний воспитанник ФК "Локомотив" умер из-за сердечной недостаточности

утраты спорт

Фото: соцсети

Скончался 22-летний воспитанник "Локомотива" Иннокентий Самохвалов. Об этом рассказал тренер футбольного клуба "Казанка", являющегося фарм-клубом московского "Локомотива" Александр Гришин.

Он отметил, что причиной смерти спортсмена стала сердечная недостаточность.

"Знаю, то же, что и все пока. Мы сейчас все на карантине, тренировок никаких же нет. Это ужасно... Если медицина допустила его тренироваться, то, наверное, не было никаких проблем (со здоровьем). Написали нам, что сердечная недостаточность", – сообщил Гришин РИА Новости.

В пресс-службе "Локомотива" сообщили, что клуб окажет помощь и содействие семье умершего футболиста.

Иннокентий Самохвалов был воспитанником "Локомотива". За этот сезон защитник провел 16 матчей за "Казанку" в рамках соревнований в зоне "Запад" Профессиональной футбольной лиги (третий по рангу дивизион).

Ранее в России из-за пандемии коронавируса приостановили все футбольные турниры. В настоящий момент среди наиболее вероятных, по мнению руководства РПЛ, сроков возобновления соревнований – любая из недель с середины июня по середину июля.

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