Дзюба рассказал о своем отношении к алкоголю

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Игрок футбольного клуба "Зенит" и сборной России Артем Дзюба поделился своим мнением об алкоголе. Об этом пишет издание "Sport24".

Так, Дзюба заявил, что не испытывает пристрастия к алкогольным напиткам.

"Алкоголь? В целом он мне противен", – сказал игрок.

Он отметил, что никогда в жизни не был пьяным. При этом иногда Дзюба позволяет себе небольшую порцию алкоголя.

"Но бывает, что могу употребить немного шампанского или вина", – подтвердил футболист.

Ранее в Российском футбольном союзе прокомментировали пост Дзюбы с темнокожими игроками "Зенита". Публикацию футболиста петербургской команды проверил офицер РФС по борьбе с дискриминацией.