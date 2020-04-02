Дзюба рассказал о своем отношении к алкоголю

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
Игрок футбольного клуба "Зенит" и сборной России Артем Дзюба поделился своим мнением об алкоголе. Об этом пишет издание "Sport24".
Так, Дзюба заявил, что не испытывает пристрастия к алкогольным напиткам.
"Алкоголь? В целом он мне противен", – сказал игрок.
Он отметил, что никогда в жизни не был пьяным. При этом иногда Дзюба позволяет себе небольшую порцию алкоголя.
"Но бывает, что могу употребить немного шампанского или вина", – подтвердил футболист.
Ранее в Российском футбольном союзе прокомментировали пост Дзюбы с темнокожими игроками "Зенита". Публикацию футболиста петербургской команды проверил офицер РФС по борьбе с дискриминацией.