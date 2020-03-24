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Спорт

12:46

В РФС прокомментировали пост Дзюбы с темнокожими игроками "Зенита"

спорт происшествия

Фото: ТАСС/Anatoliy Medved/Zuma

Бывший игрок сборной России по футболу, офицер РФС по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин назвал нормальным публикацию футболиста Артема Дзюбы с темнокожими игроками "Зенита", передает РИА Новости.

Нападающий команды из Санкт-Петербурга выложил в Instagram пост, в котором сравнил своих партнеров с обезьянами из советского мультфильма "Обезьянки".

"Мы изучили пост Дзюбы в Instagram, он не несет в себе дискриминационного характера. Во-первых, на фотографии представлены люди абсолютно разных национальностей, а во-вторых, Артем сравнивает игроков "Зенита" с одним из самых известных советских мультфильмов про семью", – заявил Смертин.

Он подчеркнул, что в некоторых культурах данная публикация может быть признана оскорбительной, а потому футболистам следует внимательно относиться к выбору контента для соцсетей.

В декабре 2019 года в центре скандала на расовой почве оказался Большой театр. Американская прима-балерина American Ballet Theatre Мисти Коупленд раскритиковала использование коричневого грима для артисток в постановке "Баядерка".

Артема Дзюбу могут обвинить в расизме

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