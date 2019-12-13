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Общество

13:05

В Большом театре отказались отвечать на обвинения в расизме

культура общество

Фото: соцсети

Большой театр не будет участвовать в дискуссии, которую инициировала американская прима-балерина American Ballet Theatre Мисти Коупленд, о некорректном гриме, традиционно использующемся в балете "Баядерка", заявил гендиректор театра Владимир Урин.

"Балет "Баядерка" прошел в этой редакции тысячи раз в России и за рубежом, и Большой театр включаться в подобную дискуссию не будет", – сказал Урин РИА Новости.

Коупленд возмутил тот факт, что в "Баядерке" артистки выходят с коричневым гримом на лице. Фото выложили две балерины Большого театра, где они были загримированы под "арапчат". Коупленд посчитала, что это проявление расизма.

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🤷🏽‍♀️ And this is the reality of the ballet world.... Refer to my last post @rafaelcasal #Repost @masha___mandarinka ・・・ ᒪᗩ ᗷᗩYᗩᗪEᖇE🙈- Люблю и ненавижу одновременно • • • Это было здорово,ребятки • • • На видео вы можете наблюдать явление безграничного счастья по случаю окончания всей данной экзекуции.(комментатор - @_k_lopatina_ ,тело,лежащее рядом - @_anamalia_ ) (К слову,могу заметить,что мой смех всегда меняется,и от случая к случаю я использую разные октавы.) • • • Thanks for the best time: @_k_lopatina_ @_anamalia_ @zzalesik @_adashio_ @tasiwonn @chchchekmarevamasha ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Публикация от Misty Copeland (@mistyonpointe)


Согласно либретто, которым театр пользуется с момента премьеры "Баядерки" в 1871 году, так и должно быть. Однако это американская балерина не учла.

Американская балерина раскритиковала театр после танца "баядерок" в коричневом гриме

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