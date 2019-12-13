В Большом театре отказались отвечать на обвинения в расизме

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Большой театр не будет участвовать в дискуссии, которую инициировала американская прима-балерина American Ballet Theatre Мисти Коупленд, о некорректном гриме, традиционно использующемся в балете "Баядерка", заявил гендиректор театра Владимир Урин.

"Балет "Баядерка" прошел в этой редакции тысячи раз в России и за рубежом, и Большой театр включаться в подобную дискуссию не будет", – сказал Урин РИА Новости.



Коупленд возмутил тот факт, что в "Баядерке" артистки выходят с коричневым гримом на лице. Фото выложили две балерины Большого театра, где они были загримированы под "арапчат". Коупленд посчитала, что это проявление расизма.



Согласно либретто, которым театр пользуется с момента премьеры "Баядерки" в 1871 году, так и должно быть. Однако это американская балерина не учла.

