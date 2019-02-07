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18:10

Gucci извинился за расистский свитер с балаклавой

за рубежом

18:10

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Фото: www.gucci.com

Итальянский дом моды Gucci извинился за шерстяной свитер с балаклавой, который пользователи соцсети сочли расистским. Вещь убрали из интернет-магазина и всех торговых точек, сообщает Twitter компании.

"Считаем, что необходимо придерживаться принципа многообразия как основной ценности, уважать его и ставить на передний план в принятии любого решения", – сказано в заявлении.

В доме моды уточнили, что история послужит уроком как для команды дизайнеров, так и для многих других.

Негативную оценку вещь получила из-за схожести с "блэкфейсом". Это разновидность театрального грима комиков, карикатурно изображавших чернокожих людей.

Впервые свитер представили на показе коллекции осень-зима 2018. Его средняя стоимость достигала 890 евро (66,5 тысячи рублей).

за рубежом

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