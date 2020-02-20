Нью-йоркский колледж оказался в центре расистского скандала из-за показа мод

Фото: instagram.com/diet_prada

Афроамериканская модель Эми Левефр обвинила нью-йоркский колледж моды в расизме из-за модного показа, сообщает "Газета.ру".

Она отметила явный расистский уклон в элементах украшений, которые были продемонстрированы на показе. Она извинилась за свое участие в этом шоу.

В показе поучаствовали студентки – модельеры колледжа. На нем предложили выйти на подиум с накладными ушами, губами и густыми бровями.

Ранее в сговоре против сотрудников обвинили бренды Gucci и Louis Vuitton, а также американскую сеть универмагов Saks. Считается, что они договорились не нанимать людей, которые проработали меньше шести месяцев у одного из участников соглашения.