Искусствоведы встали на защиту балерин Большого театра с гримом blackface

Двух балерин Большого театра затравили из-за фото в гриме "блэкфейс"

Искусствоведы встали на защиту двух балерин Большого театра, которые сфотографировались в гриме blackface под темнокожих танцовщиц. Обвинила в расизме девушек американская прима-балерина American Ballet Theatre Мисти Коупленд. Она сочла их грим некорректным.

Как рассказала телеканалу Москва 24 прима-балерина Большого театра Светлана Захарова, танцовщицы затемняют не только кожу, но и меняют цвет волос в зависимости от партии.

"Поэтому здесь ничего такого нет странного, для нас это абсолютно норма. Это же театр, это лицедейство. Это искусство. Поэтому, наверное, я бы здесь не нашла никаких расистских намеков абсолютно", – сказала Захарова.

Специалисты отмечают, что споры о blackface, то есть о белых актерах в черном гриме, давно вышли за пределы театральных подмостков.

Кандидат исторических наук, научный сотрудник Института США и Канады РАН Александра Филиппенко отметила, что в Европе, США и Африке это довольно долгая и болезненная тема.

"Восходит еще к началу 19 века, где белые актеры выступали в так называемых минстрель-шоу, где чернокожие всегда изображались без исключения глупыми, грубыми, некрасивыми", – рассказала Филиппенко.

А режиссер театра и кино Юрий Грымов выразил мнение, что обсуждение этого грима является "игрой в толерантность", которая зашла слишком далеко.



"Все вот эти разговоры о расизме и несправедливости, это происходит в обществе, как мне кажется, которое совершенно запуталось, – я говорю про западное общество, про Америку, они немножко сошли с ума, давайте тогда вычеркнем из истории все", – сказал режиссер.



Как считают культурологи, искусство всегда было над всеми предрассудками, в том числе расовыми. Пытаться везде приплетать не имеет смысла. Так же, как и примерять американские реалии к другим культурам.





Согласно либретто, которым театр пользуется с момента премьеры "Баядерки" в 1871 году, так и должно быть. Однако это американская балерина не учла.

