Искусствоведы встали на защиту балерин Большого театра с гримом blackface

Двух балерин Большого театра затравили из-за фото в гриме "блэкфейс"
Искусствоведы встали на защиту двух балерин Большого театра, которые сфотографировались в гриме blackface под темнокожих танцовщиц. Обвинила в расизме девушек американская прима-балерина American Ballet Theatre Мисти Коупленд. Она сочла их грим некорректным.
Как рассказала телеканалу Москва 24 прима-балерина Большого театра Светлана Захарова, танцовщицы затемняют не только кожу, но и меняют цвет волос в зависимости от партии.
"Поэтому здесь ничего такого нет странного, для нас это абсолютно норма. Это же театр, это лицедейство. Это искусство. Поэтому, наверное, я бы здесь не нашла никаких расистских намеков абсолютно", – сказала Захарова.
Специалисты отмечают, что споры о blackface, то есть о белых актерах в черном гриме, давно вышли за пределы театральных подмостков.
Кандидат исторических наук, научный сотрудник Института США и Канады РАН Александра Филиппенко отметила, что в Европе, США и Африке это довольно долгая и болезненная тема.
"Восходит еще к началу 19 века, где белые актеры выступали в так называемых минстрель-шоу, где чернокожие всегда изображались без исключения глупыми, грубыми, некрасивыми", – рассказала Филиппенко.
А режиссер театра и кино Юрий Грымов выразил мнение, что обсуждение этого грима является "игрой в толерантность", которая зашла слишком далеко.
"Все вот эти разговоры о расизме и несправедливости, это происходит в обществе, как мне кажется, которое совершенно запуталось, – я говорю про западное общество, про Америку, они немножко сошли с ума, давайте тогда вычеркнем из истории все", – сказал режиссер.
Как считают культурологи, искусство всегда было над всеми предрассудками, в том числе расовыми. Пытаться везде приплетать не имеет смысла. Так же, как и примерять американские реалии к другим культурам.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
🤷🏽♀️ And this is the reality of the ballet world.... Refer to my last post @rafaelcasal #Repost @masha___mandarinka ・・・ ᒪᗩ ᗷᗩYᗩᗪEᖇE🙈- Люблю и ненавижу одновременно • • • Это было здорово,ребятки • • • На видео вы можете наблюдать явление безграничного счастья по случаю окончания всей данной экзекуции.(комментатор - @_k_lopatina_ ,тело,лежащее рядом - @_anamalia_ ) (К слову,могу заметить,что мой смех всегда меняется,и от случая к случаю я использую разные октавы.) • • • Thanks for the best time: @_k_lopatina_ @_anamalia_ @zzalesik @_adashio_ @tasiwonn @chchchekmarevamasha ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
Публикация от Misty Copeland (@mistyonpointe)
Согласно либретто, которым театр пользуется с момента премьеры "Баядерки" в 1871 году, так и должно быть. Однако это американская балерина не учла.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: