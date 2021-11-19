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Культура

17:23

Сценарист рассказал о последних годах жизни актрисы Нины Агаповой

утраты культура

Фото: кадр из фильма "Любить по-русски – 2"; режиссер – Евгений Матвеев; производство – "Мосфильм – Беларусьфильм"

Актриса Нина Агапова была в прекрасной форме и продолжала быть актрисой в свои последние годы жизни. Об этом телеканалу "Звезда" рассказал сценарист и киновед Сергей Капков.

При этом он подчеркнул, что к 90 годам она устала и решила вести уединенный образ жизни.

"Ее навещал внук, она сама справлялась. Вот только у нее было не очень хорошее настроение. Кто ее навещал, отмечали, что она очень остроумно рассказывала о своей жизни и была в здравом уме. Она не очень была оптимистичным человеком по жизни, но с большой самоиронией и хорошим юмором", – отметил Капков.

По его словам, актриса решила уйти со сцены из-за проблем с голосом. Поэтому, считает Капков, Агапова почти не появлялась на людях и не давала интервью, так как ее слова было сложно понять.

"Очень счастливым было ее приглашение в Большой театр в оперу "Евгений Онегин". Был хороший у нее эпизод, и она до 90 лет работала в Большом театре и объездила с этим спектаклем весь мир", – отметил сценарист.

Заслуженная артистка РСФСР Нина Агапова, известная по ролям в комедиях Леонида Гайдая и Эльдара Рязанова, умерла на 96-м году жизни.

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