Церемония прощания с Вячеславом Гришечкиным. Прямой эфир



В Театре на Юго-Западе проходит церемония прощания с заслуженным артистом России Вячеславом Гришечкиным. Проститься пришли родственники, друзья и коллеги актера.

Вячеслав Гришечкин умер 15 сентября на 62-м году жизни.

Артист запомнился зрителям благодаря роли полковника Староконя в сериале "Солдаты". Вячеслав Гришечкин снялся в почти 170 картинах, в числе которых сериалы "Счастливы вместе" и "Бригада". В Театре на Юго-Западе Вячеслав Гришечкин работал со дня открытия.