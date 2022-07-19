Прощание с Георгием Ярцевым. Прямой эфир

Прощание с бывшим главным тренером сборной России Георгием Ярцевым проходит в академии футбольного клуба "Спартак". Проститься пришли близкие и коллеги. В храме Воскресения Христова в Сокольниках состоится отпевание, после Ярцева похоронят на Троекуровском кладбище.

Георгий Ярцев умер 14 июля в Москве в возрасте 74 лет.

Комментируя смерть Ярцева журналистам, исполняющий обязанности главы Российской Премьер-лиги Александр Алаев передал слова соболезнования близким тренера и назвал его выдающейся личностью, эмоциональной и яркой на поле и в жизни.

Соболезнования семье Георгия Ярцева выразил и Российский футбольный союз. В обращении были отмечены заслуги Ярцева как футболиста, который провел в чемпионатах СССР 82 матча и забил 38 голов.

Добрые слова в адрес Георгия Ярцева и слова поддержи родным тренера выразили также столичный футбольный клуб "Локомотив", за который он играл в 1981 году, и Олимпийский комитет России.