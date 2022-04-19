Прощание с Леонидом Хейфецем может пройти в Театре им. Маяковского

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Прощание с народным артистом РФ, театральным режиссером и педагогом Леонидом Хейфецем может пройти в Театре имени Владимира Маяковского. Об этом сообщил ректор ГИТИСа Григорий Заславский.
О дате прощания сообщат позже, передает ТАСС.
В настоящее время в репертуаре театра представлены пять спектаклей режиссера: "Не все коту масленица" Александра Островского, "Цена" и "Все мои сыновья" Артура Миллера, "Отцы и сыновья" Брайана Фрила и "Пигмалион" Бернарда Шоу.
О смерти Хейфеца стало известно в понедельник, 18 апреля. Режиссеру было 87 лет.
Ректор ГИТИСа Григорий Заславский рассказал, что Хейфец выписался из больницы на прошлой неделе. По его словам, в пятницу режиссер был в хорошем и бодром настроении.
Леонид Хейфец – член Союза театральных деятелей РФ, лауреат государственной премии РСФСР в области театрального искусства, международной премии имени Станиславского, театральной премии "Золотая маска" в почетной номинации "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства". Он преподавал в ГИТИСе с 1980 года, являлся профессором кафедры режиссуры драмы. Кроме того, Хейфец руководил художественной мастерской.
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