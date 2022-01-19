Телеведущего Михаила Зеленского похоронили на Троекуровском кладбище

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Похороны телеведущего Михаила Зеленского завершились на Троекуровском кладбище в Москве.

Проститься с журналистом пришли коллеги, друзья и поклонники.

Михаил Зеленский скончался в возрасте 46 лет из-за сердечного приступа. В тот момент телеведущий находился на отдыхе в Доминиканской Республике.

За свою карьеру Зеленский работал на "Радио России – ностальжи" и телеканале "ТВ Центр" ведущим информационных программ с 1997 по 1999 год. Впоследствии он начал работать ведущим дневных выпусков программы "Вести" на телеканале "Россия".

С 2006 года Михаил Зеленский занимал пост ведущего телеканала "Россия 24", вел передачи на "Россия Культура". Также Зеленский преподавал в Высшей школе телевидения "Останкино".