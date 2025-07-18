18 июля, 17:45Культура
Прощание с кинорежиссером Юрием Карой пройдет в ЦКБ № 1
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Прощание с заслуженным деятелем искусств РФ, кинорежиссером и сценаристом Юрием Карой пройдет в Центральной клинической больнице (ЦКБ) № 1. Об этом в беседе с ТАСС заявил народный артист РФ Виктор Раков.
По его словам, церемония начнется примерно в 11:00.
О смерти Кары стало известно 17 июля. Режиссер скончался на 71-м году жизни, когда находился в Ялте. По данным СМИ, похороны состоятся 22 июля на Троекуровском кладбище.
Дипломной работой Кары стал фильм "Завтра была война", снятый по повести Бориса Васильева. Затем он выпустил фильм "Воры в законе" и экранизировал роман Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".
Под его руководством на экраны выходили фильмы "Я – кукла", "Королев", "Звезда эпохи". Также он был режиссером нескольких эпизодов киножурнала "Ералаш".