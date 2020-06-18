Умер экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев

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Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев скончался в больнице, сообщает РИА Новости со ссылкой на временно исполняющего обязанности главы республики Олега Николаева.

Госпитализация экс-руководителя региона произошла в связи с коронавирусом. Он умер в возрасте 58 лет.

Игнатьев был главой Чувашии более девяти лет. В 2010 году ему были переданы полномочия президента республики. Пять лет спустя он был избран на второй срок, получив 65,54% голосов избирателей.

29 января Игнатьев был отправлен в отставку "в связи с утратой доверия". До этого он стал фигурантом двух инцидентов. 18 января ему пришлось извиняться за свой призыв "мочить" критикующих власть журналистов. По словам экс-губернатора, он имел в виду тех людей, которые и называют себя журналистами, однако преследуют единственную цель – дискредитацию власти.

23 января Игнатьев во время вручения ключей от новых пожарных автомобилей заставил сотрудника МЧС подпрыгнуть за ключами, которые губернатор поднял высоко над своей головой. Инцидент получил широкую общественную огласку. После этого Игнатьева исключили из рядов "Единой России".

Впоследствии он подал иск из-за указа Путина об отставке. Он был намерен оспорить свое увольнение с поста. Чуть позже Верховный суд частично отклонил его.