Экс-глава Чувашии подал иск к Путину

Фото: пресс-служба президента РФ/ТАСС/Алексей Дружинин

Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев подал иск к президенту России Владимиру Путину. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Сообщается, что бывший глава республики Чувашия намерен оспорить свое увольнение с поста.

"Михаил Васильевич Игнатьев обратился с иском в Верховный суд об оспаривании указа президента России о досрочном прекращении его полномочий главы республики Чувашия", – сообщили в пресс-службе суда.

Там добавили, что иск был принят в судопроизводство. Первое заседание на нему состоится 30 июня.

Отмечается, что подобный иск в Верховный суд стал первым от бывших руководителей региона, пытающихся оспорить свое увольнение с должности.

29 января президент РФ Владимир Путин досрочно отправил в отставку главу Чувашии Михаила Игнатьева "в связи с утратой доверия". Ранее Игнатьев оказался в центре скандала, когда во время вручения ключей от новых пожарных автомобилей заставил сотрудника МЧС подпрыгнуть за ключами, которые губернатор поднял высоко над своей головой. Инцидент получил широкую общественную огласку.

Главу Чувашии отправили в отставку

Кроме того, Михаила Игнатьеваисключили из рядов "Единой России". Решение было принято президиумом генерального совета партии.