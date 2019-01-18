Ушел из жизни знаменитый телеведущий Виктор Мочалов

Скончался знаменитый ведущий телеканала "2x2" Виктор Мочалов. Он знаком многим зрителям по программам "Новости анимации", "Итоги интернета" и "Межгалактический огонек "2x2". Сообщение о смерти ведущего появилось на сайте канала.
Команда "2x2" выразила соболезнования семье и близким ведущего. По словам коллег, он пришел на "2x2" после того, как директор департамента дизайна Дмитрий Охотников увидел его раздающим рекламные листовки на улице и был поражен его голосом – "как у советского диктора". Уже через неделю на телеканале записывали первый выпуск "Новостей анимации". Мочалов вел эту программу более двух лет.
Кроме того, в конце 2017 года Мочалов стал единственным ведущим "Межгалактического огонька 2х2" – программы, которую показали в новогоднюю ночь. А несколько месяцев назад "2x2" выпустил мини-шоу "Итоги интернета", где Мочалов зачитывал самые необычные комментарии со страницы телеканала в соцсети "ВКонтакте".
Как подчеркнули представители "2х2", после кончины популярного ведущего на почту и в группы телеканала в соцсетях пришло множество сообщений от расстроенных зрителей.
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