Темы дня

Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

17:18

Ушел из жизни знаменитый телеведущий Виктор Мочалов

утраты культура

17:18

Поделиться в социальных сетях:

Фото: www.youtube.com

Скончался знаменитый ведущий телеканала "2x2" Виктор Мочалов. Он знаком многим зрителям по программам "Новости анимации", "Итоги интернета" и "Межгалактический огонек "2x2". Сообщение о смерти ведущего появилось на сайте канала.

Команда "2x2" выразила соболезнования семье и близким ведущего. По словам коллег, он пришел на "2x2" после того, как директор департамента дизайна Дмитрий Охотников увидел его раздающим рекламные листовки на улице и был поражен его голосом – "как у советского диктора". Уже через неделю на телеканале записывали первый выпуск "Новостей анимации". Мочалов вел эту программу более двух лет.

Кроме того, в конце 2017 года Мочалов стал единственным ведущим "Межгалактического огонька 2х2" – программы, которую показали в новогоднюю ночь. А несколько месяцев назад "2x2" выпустил мини-шоу "Итоги интернета", где Мочалов зачитывал самые необычные комментарии со страницы телеканала в соцсети "ВКонтакте".

Как подчеркнули представители "2х2", после кончины популярного ведущего на почту и в группы телеканала в соцсетях пришло множество сообщений от расстроенных зрителей.

утраты культура

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика