Умер последний министр здравоохранения СССР Игорь Денисов

Фото: ТАСС/Валентин Черединцев
На 81-м году жизни скончался последний министр здравоохранения СССР, академик РАН Игорь Денисов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Сеченовского университета.
"Это невосполнимая потеря для всего медицинского сообщества страны. Всю свою жизнь Игорь Николаевич был связан с благородной профессией врача, прошел путь от клинического ординатора до министра здравоохранения СССР", – приводит пресс-служба слова ректора вуза, академика РАН Петра Глыбочко.
Значительную часть жизни Денисов посвятил науке. С 1991 года он работал в Сеченовском университете, в частности на должностях проректора, советника при ректорате и заведующего кафедрой семейной медицины. Будучи основоположником семейной медицины в России, он внес большой вклад в ее развитие. С 1990 по 1991 год Денисов также являлся министром здравоохранения – девятым и последним в истории СССР.
Церемония прощания с умершим состоится 19 ноября в Москве.
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